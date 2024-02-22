مقتل وإصابة 9 أشخاص في هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية

مقتل وإصابة 9 أشخاص في هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية
التاريخ
2/22/2024 3:00:14 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس في حصيلة جديدة أن الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وأفادت السلطات أن ثلاثة مسلّحين فتحوا النار على مركبات قرب هذه المستوطنة الواقعة شرق القدس.
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