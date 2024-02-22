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مقتل وإصابة 9 أشخاص في هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية

2/22/2024 3:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس في حصيلة جديدة أن الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وأفادت السلطات أن ثلاثة مسلّحين فتحوا النار على مركبات قرب هذه المستوطنة الواقعة شرق القدس.


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