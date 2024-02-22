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رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

2/22/2024 3:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

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