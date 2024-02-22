القرية العالمية تكشف النقاب عن «نيون جالاكسي اكس تشالينج زون» أحدث وجهات منطقة «ميني وورلد»

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، اليوم عن افتتاح "نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون"، أحدث وجهاتها الترفيهية الخارجية في منطقة "ميني وورلد" الجديدة، حيث سيكون الضيوف من عمر 6 سنوات وما فوق، والباحثين عن التحدّي والتشويق، على موعدٍ مع مغامرات مستوحاة من الفضاء ضمن 5 وجهات ترفيهية مميزة تشمل 10 تحديّات مختلفة تجمع بين التجارب الحماسية والترفيهية الفريدة من نوعها.

تتخذ وجهة نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون في القرية العالمية موقعاً فريداً في قلب منطقة "ميني وورلد" الجديدة هذا الموسم، وتوفر للضيوف تجارب خارجية زاخرة بالبهجة والمرح.

وتضم الوجهة الجديدة العديد من التجارب التي تشمل "تحدي مضمار النينجا" الذي يبلغ طوله 32 متراً، ولعبة "سايكلون سلايد" الشيقة التي تنحدر لمسافة 15 متراً، إلى جانب ممشى الحبال الذي يتألف من 4 طوابق تحيط به "العربة الهوائية"، لتتيح جميعها لضيوف الوجهة الترفيهية أوقاتاً حافلةً بالمرح والمتعة وأجواء المغامرات الفريدة.

كما تتضمن الوجهات والمرافق الترفيهية الأخرى التي تزخر بها نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون في القرية العالمية، كلاً من ألعاب "برج التسلق الشبكي" الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 متراً، و"دونات سلايد" و"لونش سلايد" ومغامرات التسلق بارتفاع يصل إلى 8 أمتار، فضلاً عن العديد من التحديات والألعاب المستوحاة من عالم الفضاء ضمن مساحة تبلغ أكثر من 5022 متراً مربعاً.

وسيكون ضيوف القرية العالمية من محبّي التحدّي والتشويق، مدعوين لزيارة نيون جالاكسي اكس- تشالينج زون لاستكشاف أروع التجارب الحماسية وخوض رحلة من المغامرات والتحديات الشيقة التي تزخر بها الوجهة، مقابل تذاكر تبدأ أسعارها من 15 درهماً فقط.



كما يمكن لزوار منطقة ميني وورلد أيضاً الاستمتاع باستكشاف 25 من المجسمات المصغرة لأشهر معالم العالم، والتلذذ بتناول ألذ المأكولات العالمية من الأكشاك وشاحنات الطعام المتنوعة، وقضاء أروع الأوقات في وجهة ميني جولف مع العائلة والأصدقاء، إضافةً إلى الاستمتاع بمختلف العروض الترفيهية والثقافية على خشبة مسرح الروائع.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز