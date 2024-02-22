تدفقات الاستثمار الألمانية تزداد بوضوح نحو الولايات المتحدة

(MENAFN
) شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات من الشركات الألمانية إلى الولايات المتحدة، نتيجة لقوة الاقتصاد الأمريكي والحوافز الضريبية المغرية, وتأتي هذه التحولات في أنماط الاستثمار في ظل تدهور الأوضاع في الأسواق المحلية والمخاوف من العلاقات التجارية مع الصين، أكبر شريك تجاري.
كما زادت الشركات الألمانية بشكل كبير التزاماتها بمشاريع في الولايات المتحدة وفقًا لبيانات جمعتها "أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر "، التابعة لـ "المالية تايمز"، وشهدت السنة الماضية تسجيل رقم قياسي بتعهدات رأس المال بلغت 15.7 مليار دولار، مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في السنة السابقة، متفوقة على 5.9 مليار دولار الموجهة نحو الصين.
كذلك استحوذت الولايات المتحدة على جزء أكبر من الاستثمارات الألمانية، حيث تمثل حوالي 15 بالمئة من إجمالي التزامات عام 2023، مقارنة بنحو 6 بالمئة في العام السابق, وتتزامن هذه الزيادة في الاستثمار مع تنفيذ سياسات إدارة بايدن الهادفة إلى مكافحة التضخم، وتعزيز صناعة تصنيع الرقائق الإلكترونية، وتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة من خلال تخفيضات الضرائب والمنح القدرة إجمالية تبلغ 400 مليار دولار.
في حين أعلنت الشركات الألمانية 185 مشروعا رأسماليا في الولايات المتحدة خلال عام 2023، مع تركيز خاص على قطاع التصنيع، بما في ذلك 73 مشروعًا, ومن الجدير بالذكر أن أكبر مشروع يتم تنفيذه من قبل شركة سكاوت موتورز ، التابعة لشركة فولكس واجن للمركبات الكهربائية، بقيمة تبلغ 2 مليار دولار في كولومبيا، كارولينا الجنوبية, ويجدر بالذكر أن بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تشمل أنواع الاستثمارات الأجنبية الأخرى، مثل استثمارات الأسهم أو الاندماج والاستحواذ.
ويعزو المديرون التنفيذيون في شركات ألمانية رائدة مثل باسف وسيمنز إنرجي الزيادة في الاستثمار إلى مجموعة من السياسات الصناعية الأمريكية الإيجابية، وتوقعات بسوق قوي في المدى الطويل، وزيادة التركيز على سلاسل الإمداد داخل الولايات المتحدة.
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