قلق بيئي يحيط بإصدار سندات بتروبرو لعام 2021

(MENAFN
) في عام 2021، عندما قامت شركة النفط البيروفية الحكومية بتروبرو بإصدار 1 مليار دولار في سندات، كشفت الكشوف المرافقة عن تفاصيل مقلقة بشأن عملياتها في منطقة الأمازون, وتحديدًا، كشفت بتروبرو أنه خلال الثماني سنوات الماضية، حدثت 53 تسرب نفطي من خط أنابيب نوربيروانو، الذي يعتبر أصولًا حيوية لعمليات الشركة, ويعبر هذا الخط الأنابيب منطقة الأمازون في شمال البيرو، حيث يعمل كقناة لنقل النفط إلى مصفاة تالارا على الساحل الهادئ.
كما انسكب حوالي 20,095 برميلًا من النفط الخام في المناطق المحيطة نتيجة لأنشطة الضخ على طول خط أنابيب نوربيروانو, وفقًا لتقديرات بتروبرو، بالإضافة إلى ذلك، أشارت الكشوف إلى المقاومة الكبيرة من قبل المجتمعات الأصلية المحلية ضد أنشطة استخراج النفط للشركة في المنطقة.
كذلك تثير هذه الكشوف مخاوف لدى المستثمرين المحتملين، خاصة أولئك الذين لديهم سياسات صارمة ضد دعم الاستثمارات التي تشكل تهديدًا للنظم البيئية الهشة, ويذكر أن سانتاندر وإتش إس بي سي كانتا من بين البنوك المشاركة في إصدار سندات بتروبرو لعام 2021، واللتان لديهما سياسات واضحة تقيّد دعمهما للاستثمارات التي تعرض المناطق البيئية الحساسة للخطر.
في حين كشف تحقيق أجرته وكالة الصحافة التحقيقية أنه على الرغم من وجود سياسات قائمة تهدف إلى تجنب الاستثمارات التي تعرض المناطق البيئية الهشة للخطر، إلا أن سانتاندر وإتش إس بي سي استمروا في صفقة سندات بتروبرو, وتستهدف هذه السياسات على وجه الخصوص الاستثمارات التي تشكل مخاطر لمواقع رامسار، المواقع الرطبة المعترف بها دوليًا بموجب اتفاقية رامسار لعام 1971.
وتغطي اتفاقية رامسار حوالي 2500 موقع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجمع نهر باستازا، وهو أكبر منطقة رطبة في الأمازون البيروفية, ويجدر بالذكر أن خط أنابيب نوربيروانو الخاص ببتروبرو يمر من خلال هذه المنطقة الحيوية بيئيًا، مما يثير المخاوف بشأن الآثار البيئية المحتملة لعمليات الشركة في المنطقة.
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