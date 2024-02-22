الإمارات تُشارك في أعمال معرض سنغافورة للطيران وقمة شانغي للطيران 2024

شاركت دولة الإمارات، مُمثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال معرض سنغافورة للطيران وقمة شانغي للطيران 2024، التي عقدت في سنغافورة خلال الفترة من 18 – 22 فبراير 2024.

ترأس وفد الدولة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وشارك في الوفد المهندس سعيد محمد السويدي ممثل الدولة الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمختصين في القطاع. واطلع وفد الدولة خلال تواجده بالمعرض على أحدث التقنيات المتقدمة في صناعتي الطيران والدفاع، وذلك من خلال أكثر من 1000 عارض شاركوا في فعاليات المعرض هذا العام، بالإضافة إلى حضور عدد من الجلسات النقاشية والمنتديات المتخصصة التي شهدت مشاركة كبار مسؤولي صناعتي الطيران والدفاع من مختلف الدول.

وأكد سيف محمد السويدي أن مشاركة وفد دولة الإمارات في هذه الدورة من ضمن أعمال القمة والمعرض، وتأتي بهدف تعزيز التواصل الدولي ودراسة الفرص والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة في صناعتي الطيران والدفاع. وتابع أن قمة شانغي تُمثل إحدى أبرز الفعاليات الدولية رفيعة المستوى للطيران والتي يشارك بها كبار المسؤولين في هذه الصناعة وتتيح المجال لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية التي تواجه الدول، كما أن معرض سنغافورة للطيران يعد أحد أرفع معارض الطيران والدفاع في العالم ويوفر فرصًا كبيرة للتواصل والتعاون بين مجتمع الطيران الدولي.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز