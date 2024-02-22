بيع شقة سكنية في دبي بـ 95.5 مليون درهم في نخلة جميرا

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد السوق العقاري في دبي اليوم بيع شقة سكنية على الخارطة بقيمة 95.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع كومو ريزيدينسيز.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بلغت مساحة الشقة 16192 قدماً مربعاً ليصل بذلك سعر القدم الواحد إلى 5901 درهم.
وبلغت المبيعات العقارية في مستهل تعاملات صباح اليوم 893 مليون درهم نتجت عن 338 صفقة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN22022024000110011019ID1107884363
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.