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ضمن «الفارس الشهم 3».. 293 ألف مستفيد من مشروع المخابز في قطاع غزة

2/22/2024 2:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الشعب الفلسطيني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مشروع المخابز، حيث تم توزيع 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصا، وذلك حتى يوم أمس الأربعاء.

وتأتي هذه المبادرة لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة، وسد جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للأخوة الفلسطينيين والتخفيف من وطأة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها حاليا.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.


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