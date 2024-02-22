غرفة تجارة دبي تسجل أعلى عدد من الأعضاء الجدد في تاريخها خلال 2023

كشف محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن غرفة تجارة دبي سجلت خلال 2023 أكبر عدد من الأعضاء الجدد في تاريخها، حيث انضمت 67222 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%.

ولفت لوتاه خلال اللقاء الإعلامي السنوي للإعلان عن أداء العام 2023 الذي حققته غرف دبي والغرف الثلاث تحت مظلتها وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي بلغ 217788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%.

وأشار لوتاه إلى أن غرفة دبي العالمية نجحت في 2023 في استقطاب 138 شركة متنوعة إلى دبي، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550%. وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%.

ولفت لوتاه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي واصلت جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع استقطابها لـ 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها لـ 549 شركة ناشئة متخصصة بالتقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%.





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