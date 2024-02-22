غرفة تجارة دبي تسجل أعلى عدد من الأعضاء الجدد في تاريخها خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن غرفة تجارة دبي سجلت خلال 2023 أكبر عدد من الأعضاء الجدد في تاريخها، حيث انضمت 67222 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20%.
ولفت لوتاه خلال اللقاء الإعلامي السنوي للإعلان عن أداء العام 2023 الذي حققته غرف دبي والغرف الثلاث تحت مظلتها وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي بلغ 217788 شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8%، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 284.5 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3%.
وأشار لوتاه إلى أن غرفة دبي العالمية نجحت في 2023 في استقطاب 138 شركة متنوعة إلى دبي، منها 34 شركة متعددة الجنسيات، بنسبة نمو سنوية بلغت 580%، و104 شركات صغيرة ومتوسطة، بنسبة نمو سنوية بلغت 550%. وبلغ عدد شركات دبي التي دعمت الغرفة توسعها الخارجي 77 شركة، بنسبة نمو قياسية بلغت 756%.
ولفت لوتاه إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي واصلت جهودها لتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي بالإمارة مع استقطابها لـ 9 شركات رقمية متعددة الجنسيات، وجذبها لـ 549 شركة ناشئة متخصصة بالتقنيات المتقدمة إلى الإمارة، بنسبة نمو سنوية بلغت 916%.
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