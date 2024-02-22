62,500 دولار غرامة من سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ضد «بيكر تيلي» وأحد مديريها

فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، غرامة مالية بلغت 62,500 دولار أمريكي على شركة بيكر تيلي ميدل إيست المحدودة (باكير تالي)، شركة التدقيق الداخلي المسجلة في السوق، و'نيل أندرو ستورجيون' (ستورجيون)، مدير التدقيق لدى بيكر تيلي والمسجل أيضاً لدى السوق.

وأدت الإخفاقات والثغرات الجسيمة في أعمال التدقيق المالي التي تم تنفيذها لشركتين في سوق أبوظبي العالمي، إلى عدم الالتزام بمتطلبات سوق أبوظبي العالمي ذات الصلة، وبناءً عليه فرضت سلطة التسجيل الغرامات المالية التالية: 50 ألف دولار ضد بيكر تيلي؛ و12,500 دولار ضد ستورجيون.

ويفرض الإطار التنظيمي للتدقيق في سوق أبوظبي العالمي على المدققين المسجلين في السوق، إجراء عمليات التدقيق وإعداد تقارير التدقيق وفقًا للمعايير المهنية ذات الصلة واللوائح المعمول بها والمعايير الدولية للتدقيق.

وأجرت سلطة التسجيل تحقيقًا، كشف عن وجود مخالفات كبيرة في الالتزام بمعايير التدقيق الدولية في عمليتي التدقيق اللتين أجرتهما شركة 'باكير تالي' ومدقهها 'ستورجيون'. وتم تحديد مخالفات لمعايير التدقيق الدولية في مراحل متعددة من عملية التدقيق، بدءًا من التخطيط والتنفيذ ووصولًا إلى تجميع وإعداد التقارير.

وتعد عمليات التدقيق عالية الجودة، عنصرًا أساسيًا، لتعزيز الثقة في التقارير المالية التي تسمح للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بالاعتماد على البيانات المالية، لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها ومدراء التدقيق، التأكد من أن جميع عمليات التدقيق التي يقومون بها، يتم تنفيذها بكفاءة وفقًا للمعايير الفنية والمهنية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أصدرت سلطة التسجيل تصريحًا جاء فيه: 'يعد ضمان عمليات التدقيق عالية الجودة، من بين الأهداف التنظيمية الرئيسية لسلطة التسجيل، وهو عنصر أساسي في نظامنا المالي والتجاري الراسخ. وتساهم عمليات التدقيق عالية الجودة بشكل مباشر في سلامة بيانات الأسواق، وتوفر الحماية الواجبة للمستثمرين وتعزز ثقتهم فيما تروج له الشركات من خدمات ومنتجات. ويساعد نظام التدقيق القوي وبرنامج المراقبة على ضمان عدم إغفال المدققين عن تحقيق المعايير المتوقعة منهم وضمان موثوقية تقاريرهم المالية. وستستخدم سلطة التسجيل جميع الأدوات التنظيمية المتاحة لها بدءًا من التواصل وحتى التنفيذ، بحسب الاقتضاء، لتعزيز معايير تدقيق عالية الجودة.'





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