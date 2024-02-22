أسعار النفط ترتفع نتيجة لنقص في الإمدادات وطلب قوي في المدى القريب

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس بتاريخ 22 شباط، مستفيدة من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث استمرت مؤشرات نقص في الإمدادات في التأثير على مشاعر السوق, وارتفعت عقود نفط غرب تكساس الخام للشهر القادم بمقدار 17 سنتًا لتصل إلى 78.08 دولار للبرميل، في حين شهدت عقود مايو زيادة بقيمة 14 سنتًا لتصل إلى 77.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش.
كما شهدت أسعار النفط الخام برنت لتسليم أبريل زيادة بقيمة 14 سنتًا لتصل إلى 83.17 دولار للبرميل، مع زيادة بقيمة 13 سنتًا لعقود مايو لتصل إلى 82.24 دولار للبرميل, ولاحظ محللون في "إيه إن زد" أن الفارق القياسي لأسعار الفوري مقارنة بعقود الآجل القريبة قد توسع في الأسابيع الأخيرة، مشيرين إلى طلب قوي في المدى القريب في سوق النفط, وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد زيادة بنسبة واحد في المئة في أسعار النفط يوم الأربعاء، حيث وصلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم الفوري إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر.
كذلك ساهمت عودة عمليات التكرير في الولايات المتحدة في زيادة الطلب، خاصة بعد الإغلاقات السابقة التي أدت إلى انخفاض معدلات التشغيل في مصافي النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عامين, وينتظر المستثمرون والخبراء في الصناعة بفارغ الصبر إصدار البيانات الرسمية من إدارة المعلومات الطاقوية، المقررة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس, ويتوقع أن تقدم هذه البيانات المؤجلة يومًا بسبب عطلة في الولايات المتحدة مزيدًا من الرؤى حول ديناميات العرض والطلب في سوق النفط، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على حركة الأسعار في الجلسات القادمة.
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