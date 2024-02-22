غانتس: العملية العسكرية في رفح ستبدأ خلال رمضان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشف عضو "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم الأربعاء، عمّا وصفه بـ"مؤشرات إيجابية على إمكانية للتقدم" نحو صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا وجود اتصالات للتوصّل إلى مبادرة جديدة لإتمام الصفقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس، مساء الأربعاء، قال فيه إن إسرائيل "لن تفوّت أية فرصة من أجل إعادة أبنائها وبناتها إلى منازلهم".

وعلى الصعيد العسكري، قال غانتس إن إسرائيل تتجّه إلى عملية في رفح، ادّعى أنها لن تبدأ قبل إجلاء السكان من هناك. وشدد على أن إسرائيل ستبدأ اجتياحا لرفح حتى خلال شهر رمضان، "إن لم يكن هناك مخطط لإعادة الرهائن"، وفق تعبيره.

وقال إن أهمية "عملية تطهير رفح"، على حد تعبيره، "هي في القدرة على ضرب قوات حماس العاملة هناك وفي الحاجة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح".

وعن إمكانية التوصل إلى هدنة أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال غانتس: "لن نتوقف ولو لدقيقة واحدة عن القتال دون إعادة الرهائن. وفي كل الأحوال، سنواصل القتال بالكثافة المطلوبة حتى نزيل تهديد حماس".

وحول الجبهة اللبنانية، قال إن "النتيجة ستكون واحدة فقط: إبعاد حزب الله عن الحدود والعودة الآمنة لسكاننا". وأضاف أن "إسرائيل ستعلن عن اجتياز حزب الله الخطوط الحمراء عندما يفعل ذلك".

وادّعى غانتس أن إسرائيل تهدف إلى السيطرة الأمنية على قطاع غزة، دون سيطرة مدنية، وقال إن "جهات عديدة قادرة على العمل ميدانيا، ليس من بينها حماس".

وقال غانتس إن إسرائيل تعمل على دراسة عدد من المخططات لإيصال المساعدات إلى غزة "من خلال إدارة دولية من الدول العربية المعتدلة بدعم من الولايات المتحدة".

وكشف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على الدفع بـ"مخطط تجريبي" لـ"نقل المساعدات بواسطة جهات ومنظمات ودول، بما يضمن عدم سيطرة حماس عليها". وقال إن هدف إسرائيل والدول المانحة هي "مساعدة السكان، لا الإرهابيين".

وتوجه غانتس بالشكر للرئيس ، جو بايدن، والإدارة الأميركية، على إحباط مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وكذلك على "المساعدة في إنشاء بديل لحكم حماس" في غزة.

وقال إنه "إلى جانب النصر العسكري، يجب علينا أيضاً أن نسعى لتحقيق نصر سياسي"، في إشارة إلى "التطبيع واتفاقيات السلام مع السعودية ودول أخرى بطريقة تساعد أيضًا في القضاء على حكم حماس".

وأضاف "نحن نعمل على تعزيز المحور المعتدل في مواجهة إيران، وإقامة إدارة إقليمية تساعد الفلسطينيين على تشكيل حكومة مغايرة في غزة، ستهتم أن الاستثمارات موجهة أيضًا إلى تغيير المنهاج الدراسي كما فعل أصدقاؤنا في الإمارات".



