في اليوم الـ139 للحرب على غزة... شهداء وجرحى في غارات على رفح وخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ139 للحرب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مخلّفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع.
واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، الليلة، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.
كما دمر طيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح.
وفي وقت سابق، قالت المصادر إن طيران الاحتلال نفذ غارتين قرب بوابة صلاح الدين وخربة العدس في محافظة رفح.
كما نفذ طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط القطاع، بينما قصفت مدفعيته مناطق في خان يونس جنوبه.
واستشهد 19 مواطنا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وحي الزيتون بقطاع غزة.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل لعائلة الدعليس غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 17 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المجاورة.
كما أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الصحفي إيهاب نصر الله وزوجته، وإصابة أطفاله الثلاثة بحروق بالغة، إثر استهدافهم من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.
وأصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأهالي في حي البراهمة جنوب رفح، كما استهدفت المدفعية أحد الأبراج بمدينة حمد غرب خان يونس.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29313 شهيدا و69333 إصابة، بحسب بيان وزارة الصحة بغزة، الأربعاء.
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