الجيش الروسي يؤكد تدمير مسيرة جوية وصاروخ أوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية، من اعتراض وتدمير مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وصاروخ من طراز S-200 تم تحويله إلى صاروخ هجومي فوق مقاطعة روستوف.

أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس وأضافت: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد الأراضي الروسية، باستخدام طائرة بدون طيار وصاروخ مضاد للطائرات من طراز S-200 تم تحويله لقصف الأهداف الأرضية. وتمكنت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من اعتراض وتدمير المسيرة الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك والصاروخ فوق أراضي مقاطعة روستوف".



من جانبه، أفاد حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف، عبر قناته على تيلغرام، بأن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت بنجاح لأهداف جوية فوق أراضي المنطقة، ولم يسفر الاعتداء الأوكراني عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية على الأرض.

RT