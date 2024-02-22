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أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حرم من الجائزة

2/22/2024 2:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حُرِمَ رجل أمريكي من جائزة يانصيب تُقدّر قيمتها بـ340 مليون دولار، وقالت الشركة المنظمة إنها نشرت على موقعها الإلكتروني أرقاما خاطئة للورقة الفائزة.

وفاتت تشيكس عملية السحب المباشرة، التي جرت في اليوم التالي، إلا أن أرقام الرجل الأمريكي ظهرت على الموقع الرسمي ليانصيب Powerball على أنه فاز بجائزة 340 مليون دولار.
وأثار ذلك دهشة تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الموقع، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح مليونيرا، لكن عندما ذهب لاستلام الجائزة اكتشف أن الأرقام الفائزة لا تتطابق مع أرقام ورقة اليانصيب التي يمتلكها.
وأبلغت الشركة المنظمة لعملية السحب تشيكس بأنه غير مؤهل للحصول على الجائزة، بسبب نشر أرقام خاطئة على الموقع، بدوره رفع تشيكس دعوى قضائية ضدّ الشركة.

روسيا اليوم

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