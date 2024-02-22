أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حرم من الجائزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حُرِمَ رجل أمريكي من جائزة يانصيب تُقدّر قيمتها بـ340 مليون دولار، وقالت الشركة المنظمة إنها نشرت على موقعها الإلكتروني أرقاما خاطئة للورقة الفائزة.
وفاتت تشيكس عملية السحب المباشرة، التي جرت في اليوم التالي، إلا أن أرقام الرجل الأمريكي ظهرت على الموقع الرسمي ليانصيب Powerball على أنه فاز بجائزة 340 مليون دولار.
وأثار ذلك دهشة تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الموقع، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح مليونيرا، لكن عندما ذهب لاستلام الجائزة اكتشف أن الأرقام الفائزة لا تتطابق مع أرقام ورقة اليانصيب التي يمتلكها.
وأبلغت الشركة المنظمة لعملية السحب تشيكس بأنه غير مؤهل للحصول على الجائزة، بسبب نشر أرقام خاطئة على الموقع، بدوره رفع تشيكس دعوى قضائية ضدّ الشركة.
روسيا اليوم
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