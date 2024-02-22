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ضابط سابق بالمخابرات الأوكرانية يتنبأ بمكان الضرية الروسية القادمة بعد أفدييفكا

2/22/2024 2:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال العقيد السابق في جهاز الأمن الأوكراني أوليغ ستاريكوف، إن الجيش الروسي يبقي القوات الأوكرانية في توتر مستمر، ويبحث عن ثغرات في دفاع هذه القوات.


وأشار ستاريكوف، إلى أن نقطة ضعف القوات الأوكرانية، تقع حاليا في زابوروجيه، حيث يمكن أن يوجه الجيش الروسي ضربته الجديدة.
وأضاف الضابط السابق: "يبقي الجيش الروسي الدفاعات الأوكرانية في توتر مستمر على طول خط التماس القتالي بأكمله، ويبحث العسكريون الروس عن نقاط ضعف في خطوط الدفاع الأوكرانية. حاليا نقطة الضعف في هذا الدفاع، هي زابوروجيه".


وأعرب ستاريكوف عن اعتقاده بأن الجيش الروسي سيقوم بمناورات إلهاء في الشمال، ولكنه سيوجه ضربته الرئيسية، في الجنوب.


ويرى الخبير، أن الجيش الروسي يستخدم في حملته العسكرية الشتوية لعام 2024، ما يسمى باستراتيجية "الأرجوحة"، التي تتلخص في توجيه ضربة في مكان، والتراجع ثم الضرب في مكان آخر.


وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان الأوكراني إيغور لوتسينكو، إنه بعد أفدييفكا، قد تفقد أوكرانيا السيطرة على مدن أخرى، بما في ذلك خاركوف وزابوروجيه.

وأضاف لوتسينكو أن السبب الرئيسي للتراجعات المستمرة هو الاستخدام الفعال للقنابل الجوية الموجهة من قبل القوات الروسية.


يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

RT

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