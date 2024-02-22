السوق المركزي : 70 قرشا كيلو الخيار و 15 قرشا كيلو البندورة

MENAFN - Al Wakeel News)بلغت الكميات الواردة لساحات السوق المركزي اليوم من الخيار والبندورة 454.074 بأسعار تتراوح بين 50 الى 70 قرشا لكيلو الخيار و 8 الى 15 قرشا لكيلو البندورة .

فيما أستقرت اسعار غالبية الأصناف الاخرى من الخضار اليوم الخميس بساحات السوق ، وبلغ سعر البصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو ، والثوم الاخضر بين 90 و 100 قرشا للكيلو .

فيما بلغت الكميات الاجمالية من الخضار والفواكه الواردة الى ساحات السوق اليوم 2903.439 طن بينما بلغت الكميات الواردة الى ساحة الصادرات بالسوق 158.211 طن .







