السوق المركزي : 70 قرشا كيلو الخيار و 15 قرشا كيلو البندورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة لساحات السوق المركزي اليوم من الخيار والبندورة 454.074 بأسعار تتراوح بين 50 الى 70 قرشا لكيلو الخيار و 8 الى 15 قرشا لكيلو البندورة .
فيما أستقرت اسعار غالبية الأصناف الاخرى من الخضار اليوم الخميس بساحات السوق ، وبلغ سعر البصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو ، والثوم الاخضر بين 90 و 100 قرشا للكيلو .
فيما بلغت الكميات الاجمالية من الخضار والفواكه الواردة الى ساحات السوق اليوم 2903.439 طن بينما بلغت الكميات الواردة الى ساحة الصادرات بالسوق 158.211 طن .
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