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الاحتلال يستولي على منزل في جلبون شرق جنين

2/22/2024 2:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على منزل في قرية جلبون، شرق جنين.


وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل الفلسطينيين أحمد سمير أبو الرب، واستولت على الطابق الثاني منه وحولته إلى نقطة عسكرية لعدة ساعات.


وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى فقوعة والجلمة ودير غزالة وعربونة، وجابت عدة شوارع وأحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


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