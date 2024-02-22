الاحتلال يستولي على منزل في جلبون شرق جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على منزل في قرية جلبون، شرق جنين.
وذكر رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل الفلسطينيين أحمد سمير أبو الرب، واستولت على الطابق الثاني منه وحولته إلى نقطة عسكرية لعدة ساعات.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى فقوعة والجلمة ودير غزالة وعربونة، وجابت عدة شوارع وأحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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