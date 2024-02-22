أسواق العملات تنتظر استطلاعات الأعمال وسط استقرار الدولار

(MENAFN
) اليوم الخميس بتاريخ 22 شباط، حافظ الدولار على استقراره بينما كان المتداولون يتوقعون استطلاعات النشاط التجاري القادمة، التي من المتوقع أن تقدم رؤى حول قوة الاقتصادات العالمية الرئيسية وبالتالي تؤثر على توقعات أسعار الفائدة عالميًا, ومن بين الاهتمام خاصة هي القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، المقرر إصدارها لاحقًا في اليوم، والتي ستقدم تقييمات قيمة لكل من قطاعي التصنيع والخدمات.
كما شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1.0831 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2638 دولار, وعلى الجانب المقابل، انتعش الدولار مقابل الين الياباني، متجاوزًا مستوى 150 ووصل إلى 150.34 ين في المعاملات الأخيرة, وعبّر صانعو السياسة، بما في ذلك من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، عن مخاوفهم بشأن توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة متعددة عبر الاقتصادات العالمية طوال العام, ويعزون هذا النهج الحذر إلى الضغوط التضخمية المستمرة والمخاطر المتصلة بتقليص أسعار الفائدة مبكرًا، مؤكدين أهمية ضمان تبرير الظروف الاقتصادية لمثل هذه الإجراءات.
كذلك أفرجت محضرات اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق 21 شباط، على الفكرة أن البنك المركزي الأمريكي ليس منهم من يميل إلى الاستعجال في تطبيق تخفيضات أسعار الفائدة, وفي الوقت نفسه، شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار، بينما وصل الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في شهر، ووصل إلى 0.6198 دولار.
في حين شهد مؤشر الدولار انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.06 بالمئة، ليستقر عند 103.92، حيث ينتظر أسواق العملات إشارات إضافية من استطلاعات الأعمال القادمة والمناقشات المستمرة بين البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية.
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