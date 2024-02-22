أسعار الذهب تزداد بفعل ضعف الدولار وارتفاع التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس بتاريخ 22 شباط, بفضل عدة عوامل، بما في ذلك ضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط, وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي قد تسلط الضوء على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة بشأن معدلات الفائدة.
كما ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 2026.7 دولار للأوقية، مسجلة زيادة ملحوظة عن مستويات اليوم السابق وبلوغ أعلى نقطة لها منذ 9 فبراير, وفي الوقت نفسه، شهدت عقود الذهب الأمريكية أيضًا ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولار للأوقية.
كذلك ساهم الانخفاض المستمر لمؤشر الدولار على مدى الأيام الأربعة المتتالية الماضية بشكل كبير في جذب الذهب، خاصة بالنسبة للمشترين الأجانب، نظرًا لأن الفلز الثمين يتم تسعيره بالعملة الأمريكية.
في حين أضافت الأوضاع في الشرق الأوسط إلى المشاعر الإيجابية المحيطة بالذهب وسط هذه الديناميات السوقية، وقصفت إسرائيل بشكل مكثف مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن خسائر مأساوية، بما في ذلك مقتل أكثر من عشرة أفراد من عائلة واحدة في غارة جوية, ويؤكد عدد القتلى في الصراع، حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة، خطورة الأزمة المستمرة، حيث فقد أكثر من 29،313 شخصًا حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة في عمليات التداول الفورية، ليصل إلى 885.30 دولار للأوقية, وارتفعت البلاديوم أيضًا بنسبة 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار، بينما شهد الفضة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 22.89 دولار للأوقية.
MENAFN22022024000045015682ID1107883876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.