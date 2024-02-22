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الصين.. اصطدام ناقلة حاويات بجسر وسقوط حافلة في النهر

2/22/2024 1:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقطت حافلة فارغة من الركاب في المياه وفقد الاتصال بالسائق بعد اصطدام سفينة نقل حاويات بطريق جسر فوق النهر وهدم جزء منه في مدينة غوانجو جنوبي الصين.


ولم تعلن جهات الطوارئ في المدينة عن أي ضحايا ما عدا فقدان الاتصال بسائق الحافلة التي سقطت في المياه بعد تزامن مرورها على طريق الجسر بعد الاصطدام.


ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزي الصينية لقطات من مكان الحادث.

RT

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