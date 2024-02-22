الصين.. اصطدام ناقلة حاويات بجسر وسقوط حافلة في النهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقطت حافلة فارغة من الركاب في المياه وفقد الاتصال بالسائق بعد اصطدام سفينة نقل حاويات بطريق جسر فوق النهر وهدم جزء منه في مدينة غوانجو جنوبي الصين.
ولم تعلن جهات الطوارئ في المدينة عن أي ضحايا ما عدا فقدان الاتصال بسائق الحافلة التي سقطت في المياه بعد تزامن مرورها على طريق الجسر بعد الاصطدام.
ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزي الصينية لقطات من مكان الحادث.
RT
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