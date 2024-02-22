اجراء كبير مرتقب من واتس آب لجميع المستخدمين

MENAFN - Al Wakeel News)تعمل شركة "واتس آب" على تعزيز الخصوصية عبر تطبيقها، حيث سيكون من المستحيل قريبا التقاط لقطة شاشة لصور الملف الشخصي لأي مستخدم، ما قد يمنع إمكانية انتحال شخصيته أو مضايقته.وفي عام 2019، قام تطبيق "واتس آب" بتعطيل القدرة على تنزيل صور الملفات الشخصية للمستخدمين على المنصة. ولكن منذ ذلك الحين، أصبح الحل السهل هو التقاط لقطة شاشة (screenshot) لها. وهذا يعني أنه يمكن استخدام الصور دون موافقة صاحبها، ربما لأغراض ضارة عن طريق إنشاء ملف تعريف مزيف، أو مشاركتها دون إذن.



ومع ذلك، لم يعد الإصدار التجريبي الأخير من "واتس آب" لنظام "أندرويد" يسمح بالتقاط لقطات شاشة للملف الشخصي للمستخدمين الآخرين.



وبدلا من ذلك، تظهر شاشة سوداء ورسالة تفيد "لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق".



وتعمل هذه الوظيفة الجديدة على إزالة الثغرة السابقة، على الرغم من أنه ما يزال بالإمكان التقاط صورة للملف الشخصي لأي مستخدم بواسطة كاميرا هاتف آخر.

وتم رصد التحديث بواسطة فريق موقع WABetaInfo والذي كتب: "في رأينا، قدم واتس آب هذه الميزة لتعزيز خصوصية المستخدم من خلال توفير طبقة حماية إضافية ضد الوصول غير المصرح به ومشاركة صور الملف الشخصي".



وغالبا ما تكون صور الملف الشخصي عبارة عن صور شخصية قد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها أو حفظها بواسطة الآخرين دون موافقتهم.

ومن خلال السماح للمستخدمين بحظر لقطات الشاشة لصور ملفاتهم الشخصية، يمنح "واتس آب" المستخدمين مزيدا من التحكم في خصوصيتهم ويضمن عدم مشاركة صورهم أو تخزينها دون إذن.



وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط من بدء فريق "واتس آب" في الاختبار التجريبي لوظيفة خصوصية أخرى متعلقة بالملف الشخصي، وهي القدرة على مشاركة صور الملفات الشخصية وأسماء المستخدمين المختلفة مع أشخاص معينين.

ويمكن لمستخدمي "واتس آب" بالفعل إخفاء صورة ملفهم الشخصي عن الأشخاص الذين ليسوا على قائمة جهات الاتصال.



روسيا اليوم