قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف منازل عدة وسط خان يونس
التاريخ
2/22/2024 1:10:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت منازل عدة وسط خان يونس وسط تصاعد كثيف للدخان في المدينة.
وأوضح المراسل أن قصف قوات الاحتلال استهدف -أيضا- غرب مدينة خان يونس.
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