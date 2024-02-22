Thursday, 22 February 2024 10:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

2/22/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يرأس اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وفد الأردن الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 الذي صدر في 30 كانون الأول 2022، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".


ويلقي الصفدي والوفد المرافق المرافعة الشفوية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت عمّان.


MENAFN22022024000208011052ID1107883730

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث