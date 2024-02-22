الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يرأس اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وفد الأردن الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 الذي صدر في 30 كانون الأول 2022، بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ويلقي الصفدي والوفد المرافق المرافعة الشفوية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت عمّان.
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