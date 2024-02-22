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هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

2/22/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024
ونوهت الوزارة ان فترة الاعتراض الالكتروني بدأت من يوم امس فور اعلان النقاط المحتسبة لكل طالب وتستمر لغاية الساعة (12) الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 28 /2 / 2024 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني.
واكدت أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.
ونوهت الوزارة جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الحالات الانسانية الخمسة المعلنة مؤخرا من الوزارة بالإسراع بتقديم طلب للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة خلال نفس فترة الاعتراض .
مع التأكيد على ضرورة الدخول أيضاً إلى الرابط التالي أدناه للتعرف على الوثائق المطلوب تحميلها لكل نوع من أنوع الإعتراضات أو الاستفادة من الحالات الإنسانية لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، حيث لن يسمح للطالب بعد إعلان النتائج تقديم أي وثيقة جديدة :


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