هام من التعليم العالي لهذه الفئة بشأن المنح والقروض !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024
ونوهت الوزارة ان فترة الاعتراض الالكتروني بدأت من يوم امس فور اعلان النقاط المحتسبة لكل طالب وتستمر لغاية الساعة (12) الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 28 /2 / 2024 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني.
واكدت أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.
ونوهت الوزارة جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الحالات الانسانية الخمسة المعلنة مؤخرا من الوزارة بالإسراع بتقديم طلب للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة خلال نفس فترة الاعتراض .
مع التأكيد على ضرورة الدخول أيضاً إلى الرابط التالي أدناه للتعرف على الوثائق المطلوب تحميلها لكل نوع من أنوع الإعتراضات أو الاستفادة من الحالات الإنسانية لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، حيث لن يسمح للطالب بعد إعلان النتائج تقديم أي وثيقة جديدة :
MENAFN22022024000208011052ID1107883729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.