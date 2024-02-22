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رأسه بحجم دماغ إنسان.. العثور على أكبر ثعبان في العالم

2/22/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم اكتشاف أكبر ثعبان بالعالم في غابات الأمازون المطيرة، ويبلغ طوله 26 قدمًا ويزن 440 رطلاً، وهو ضخم للغاية .

وتم العثور على الأناكوندا الخضراء الشمالية بواسطة مقدم برنامج الحياة البرية التلفزيوني، البروفيسور فريك فونك، وهي سميكة مثل إطار السيارة.
وعلى الرغم من أن رأس الثعبان بحجم رأس الإنسان، يبدو أن البروفيسور فونك، البالغ من العمر 40 عامًا، لم يكن خائفًا من الاقتراب من الثعبان بشكل شخصي.
وأظهرت لقطات مذهلة عالم الأحياء الهولندي وهو يسبح بجوار الأناكوندا الضخمة.
وحتى الآن، تم التعرف على نوع واحد فقط من الأناكوندا الخضراء - والتي تسمى أيضًا الأناكوندا العملاقة - في منطقة الأمازون.
ومع ذلك، فقد تم تأكيد أن الأناكوندا الخضراء الشمالية هي نوع متميز في دراسة جديدة، نشرت في مجلة Diversity هذا الشهر.

لبنان 24

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