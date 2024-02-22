روسيا تختبر أسلحة سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سفينة صاروخية جديدة من نوع "كاراكورت" تخضع حاليا لاختبارات منظومات التسليح.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "خلال الاختبارات التي تخضع لها سفينة Burya الصاروخية قام طاقم السفينة باختبار منظومات الدفاع الجوي الموجودة فيها، وجرى إطلاق النار من منظومة Pantsir-M على أهداف جوية".



وأشار البيان إلى أن الاختبارات كانت ناجحة، ومنظومة الدفاع الجوي الموجودة في السفينة تمكنت من إسقاط جميع الأهداف والصواريخ.



و"Burya" هي رابع سفينة من نوع "كاراكورت" يتم بناؤها في مصنع "بيلا" الروسي في إطار المشروع الحكومي 22800، وبدأ العمل على تصنيع هذه السفينة عام 2016 وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2018.



وسفن "كاراكورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 60 م تقريبا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية.



وتتسلح هذه السفن بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M ومنظومات Pantsir-M المعدّلة المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

RT