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مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا إنساني

2/22/2024 1:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"، وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟".


وتابع "في أي عالم نعيش عندما تتعرض الطواقم الطبية لخطر القصف أثناء قيامها بعملها؟، في أي عالم نعيش حين تضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها لأنه لم يعد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى، ولأنها أهداف للجيش الإسرائيلي؟".


واعتبر أن "قطاع غزة أصبح منطقة موت.. دمر جزء كبير من الأراضي، وقتل أكثر من 29 ألف شخص، وفقد كثيرون آخرون يفترض أنهم ماتوا، وأصيب عدد كبير جدا بجروح".وأشار إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير، وقال "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.. يجب أن تتوقف القنابل عن التساقط، ويجب أن يكون الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكنا. يجب أن تسود الإنسانية".

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