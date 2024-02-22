مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة لا إنساني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الوضع في قطاع غزة "لا إنساني"، وأضاف في مؤتمر صحفي بجنيف "في أي عالم نعيش عندما لا يمكن للناس الحصول على الغذاء والماء أو عندما لا يتمكن أشخاص عاجزون حتى عن المشي من الحصول على الرعاية؟".
وتابع "في أي عالم نعيش عندما تتعرض الطواقم الطبية لخطر القصف أثناء قيامها بعملها؟، في أي عالم نعيش حين تضطر المستشفيات إلى إغلاق أبوابها لأنه لم يعد هناك كهرباء أو دواء لإنقاذ المرضى، ولأنها أهداف للجيش الإسرائيلي؟".
واعتبر أن "قطاع غزة أصبح منطقة موت.. دمر جزء كبير من الأراضي، وقتل أكثر من 29 ألف شخص، وفقد كثيرون آخرون يفترض أنهم ماتوا، وأصيب عدد كبير جدا بجروح".وأشار إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير، وقال "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.. يجب أن تتوقف القنابل عن التساقط، ويجب أن يكون الوصول إلى المساعدات الإنسانية ممكنا. يجب أن تسود الإنسانية".
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