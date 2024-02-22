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فيديو - عملية جديدة .. إصابة 6 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس المحتلة

2/22/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، وأوضحت أن بعض المصابين حالتهم خطيرة.


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