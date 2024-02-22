فيديو - عملية جديدة .. إصابة 6 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس المحتلة

فيديو - عملية جديدة .. إصابة 6 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس المحتلة
التاريخ
2/22/2024 1:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 6 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة، وأوضحت أن بعض المصابين حالتهم خطيرة.
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