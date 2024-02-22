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شاهد اللحظات الأولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

2/22/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بين مقطع فيديو اللحظات الأولى لانهيار داخل أحد المصانع خلال عملية هدم هنجر بصويلح والتي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة شخصين أمس الأربعاء.
ووفق مصدر أمني تعاملت مجموعات الدفاع المدني مع الحادثة وأخلت الوفاة والمصابين إلى المستشفى وأُلقي القبض على متعهد الهدم وبوشرت التحقيقات.













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