شاهد اللحظات الأولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح

شاهد اللحظات الأولى لانهيار داخل أحد المصانع في صويلح
التاريخ
2/22/2024 1:10:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بين مقطع فيديو اللحظات الأولى لانهيار داخل أحد المصانع خلال عملية هدم هنجر بصويلح والتي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة شخصين أمس الأربعاء.
ووفق مصدر أمني تعاملت مجموعات الدفاع المدني مع الحادثة وأخلت الوفاة والمصابين إلى المستشفى وأُلقي القبض على متعهد الهدم وبوشرت التحقيقات.
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