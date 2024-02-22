أنباء عن استشهاد المنفذين: اصابة ثمانية اسرائيليين بينهم بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار قرب حاجز الزعيم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- قالت وسائل اعلام عبرية إن فلسطينيين اثنين استشهدوا، صباح اليوم الخميس،وأصيب ثمانية من جنود الاحتلال في عملية إطلاق نارعلى حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة.

وقالت المصادر العبرية إن ثلاثة من جنود الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة وثلاثة آخرون بالخفيفة.

وقام جيش الاحتلال بالاستنفار واغلاق الطرق ومداهمة بلدة الزعيم والعيساوية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذا الهجوم استغلا الازدحام المروري على حاجز الزعيم لتنفيذ العملية وقاموا بمهاجمة الجنود واطلاق النار مما ادى لاصابة ثمانية جنود على الحاجز.

يتبع ...



