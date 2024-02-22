أنباء عن استشهاد المنفذين: اصابة ثمانية اسرائيليين بينهم بجروح خطيرة في عملية اطلاق نار قرب حاجز الزعيم

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- قالت وسائل اعلام عبرية إن فلسطينيين اثنين استشهدوا، صباح اليوم الخميس،
وأصيب ثمانية من جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار
على حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة.
وقالت المصادر العبرية إن ثلاثة من جنود الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة وثلاثة آخرون بالخفيفة.
وقام جيش الاحتلال بالاستنفار واغلاق الطرق ومداهمة بلدة الزعيم والعيساوية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذا الهجوم استغلا الازدحام المروري على حاجز الزعيم لتنفيذ العملية وقاموا بمهاجمة الجنود واطلاق النار مما ادى لاصابة ثمانية جنود على الحاجز.
يتبع ...
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