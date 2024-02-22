إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احمد جبريل
بأن الجمعية تعاملت مع مواطنين أصيبا بالرصاص الحي، في مخيم بلاطة،واحد بالظهر، والثاني باليد وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم حيث دارت مواجهات داخله ما أدى إلى إصابة المواطنين.
وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام المخيم وقامت بتفتيشها.
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