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إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

2/22/2024 1:09:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الخميس، مواطنان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الاسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، احمد جبريل
بأن الجمعية تعاملت مع مواطنين أصيبا بالرصاص الحي، في مخيم بلاطة،واحد بالظهر، والثاني باليد وتم نقلهما لتلقي العلاج إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من جيبات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم حيث دارت مواجهات داخله ما أدى إلى إصابة المواطنين.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل خلال اقتحام المخيم وقامت بتفتيشها.


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