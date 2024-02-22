الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، لتواصل انخفاضاً أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 لتصل خسائرها حتى هذا العام إلى ما يقرب من 5%.
ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في أيار الماضي أجرت الحكومة تحولاً جذرياً في السياسة النقدية، وتخلّت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.
وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة.
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