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الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

2/22/2024 1:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، لتواصل انخفاضاً أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 لتصل خسائرها حتى هذا العام إلى ما يقرب من 5%.
ومنذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة في أيار الماضي أجرت الحكومة تحولاً جذرياً في السياسة النقدية، وتخلّت عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية لصالح التشديد النقدي.
وتراجعت الليرة بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة.













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