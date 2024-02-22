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الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

2/22/2024 1:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الخميس المبكرة، مكاسب طفيفة، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2026.7 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2036.9 دولار للأونصة.
ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.














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