الذهب عالمياً يحافظ على بريقه وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، اليوم الخميس المبكرة، مكاسب طفيفة، مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2026.7 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2036.9 دولار للأونصة.
ويترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
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