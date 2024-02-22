الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03.28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2026.7 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولارا للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصا في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولارا فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولارا للأوقية.





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