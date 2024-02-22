صفارات الإنذار تدوي في إيلات والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا في منطقة البحر الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات.

وتابع الجيش "الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديدا للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة".

وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن.





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