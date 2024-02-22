صفارات الإنذار تدوي في إيلات والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا في منطقة البحر الأحمر اليوم الخميس، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات.
وتابع الجيش "الهدف لم يعبر للأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديدا للمدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للسياسة".
وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن.
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