«دراجون أويل» توقع مع مصر اتفاقية التسويق التجاري لإنتاج حقلي شمال صفا والوصل بخليج السويس

وقعت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي مع الهيئة المصرية العامة للبترول، اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس، وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين، والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي، معًا لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي سيحقق العديد من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين ويعزز من قيمة وتواجد الخام المصري في السوق العالمي، كما يأتي في إطار حرص شركة دراجون أويل على تعزيز تواجدها في السوق المصري لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج والتعاون من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل أن اتفاقية التسويق التجاري الموقعة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2024) هي نتاج الشراكة المثمرة بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي تمهد لما هو قادم من مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين».

وأضاف: «مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 هو منصة عالمية تمكننا من خلال مشاركتنا السنوية من تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء وتبادل الآراء مع نظرائنا من الشركات الأخرى حول واقع السوق العالمية، وآخر التطورات في عالم صناعة النفط، خاصةً من ناحية تطبيق مخرجات مؤتمر الأطراف COP28 المتعلقة بإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030».

ووقع الاتفاق عن الجانب الإماراتي، المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وعلاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول عن الجانب المصري.

وكانت مشاركة شركة دراجون أويل في معرض إيجبس 2024، حافلاً بالأنشطة واللقاءات والنقاشات الثنائية التي تناولت واقع صناعة النفط والأسعار وصناعة الهيدروجين، وعززت اللقاءات المختلفة المكانة الرفيعة التي أصبحت تتمتع بها دراجون أويل في سوق النفط الإقليمية والعالمية، كما كانت اللقاءات فرصة لعرض مشاريع الشركة المختلفة خاصةً حول التنمية المستدامة.

والتقى سعيد الطاير مع حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط والوفد المرافق له، واستعرضا مشاريع الشركة في العراق وسبل تطويرها وتعزيز حضور دراجون أويل في سوق النفط العراقية بما يخدم الطرفين.

ومواصلةً لنشاط الشركة في جمهورية مصر العربية الشقيقة افتتح سعيد الطاير مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المعرض الخيري CSR المدعوم من قبل شركة دراجون أويل بحضور عدد كبير من مسؤولي الطرفين.

يشار إلى أن شركة دراجون أويل -مصر المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتُعد من أوائل الشركات المشترَكة لإنتاج البترول في مصر، وتعمل الشركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي بخليج السويس، ضمن استراتيجيات تنفيذية شاملة ومستدامة وخطط طموحة وبرامج تدريبية للتطوير المستمر للوصول للأهداف المرجوة وفق رؤية قادرة على تلبية تطلعات الشركة من أنشطتها في مصر.





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