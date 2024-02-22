«دبي الإسلامي» يعين بنوكاً لإصدار صكوك مستدامة لأجل 5 سنوات

أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، عين بنوكا لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مستدامة لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على الترتيب فقد جرى اختيار الراجحي المالية والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين. وأضافت أن ستاندرد تشارترد سيتولى منفردا مهمة تنظيم معايير الاستدامة.

ومن المقرر، بحسب الوثيقة، أن تُعقد لقاءات المستثمرين اعتبارا من 23 فبراير على أن يتبعها إصدار صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار، في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لدبي الإسلامي وتبلغ قيمته 7.5 مليارات دولار.





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