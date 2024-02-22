beIN SPORTS تحقق معدلات مشاهدة تراكمية قياسية مع تسجيل 707.3 مليون مشاهدة لبطولة كأس آسيا قطر 2023™

(MENAFN
- Bein) الدوحة، قطر - 19 فبراير 2024: أعلنت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق رقم قياسي في معدلات المشاهدة التراكمية خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023™، والذي يبلغ 707.3 مليون مشاهدة، حيث سجلت المباراة النهائية بين قطر والأردن لوحدها 69 مليون مشاهدة في مختلف أنحاء المنطقة، لتكون المباراة الأعلى مشاهدة في البطولة.
وأقيمت منافسات البطولة الاستثنائية على مدار أربعة أسابيع في تسعة ملاعب متطورة، واستضاف استاد لوسيل المباراة النهائية الحماسية التي شهدت فوز المنتخب القطري بلقبه الثاني على التوالي بعد تغلبه على منتخب الأردن بنتيجة 3-1. وارتفعت وتيرة الحماس في مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، حيث واجهت الأردن منتخب كوريا الجنوبية، بينما التقى المنتخب الإيراني نظيره القطري، لتسجل هذه المباريات مشاهدات تراكمية إجمالية تجاوزت 100 مليون مشاهدة. وبرزت أيضاً المباراة بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية، حيث سجلت نسبة مشاهدة مميزة تجاوزت 39 مليون مشاهدة، لتسلط الضوء على الروح التنافسية والجماهيرية الكبيرة التي ميزت مجريات البطولة.
كما ارتفع إجمالي عدد المشاهدات ضمن منطقة تغطية beIN في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجميع المباريات بنسبة 120% مقارنة بالفترة التي قامت خلالها beIN ببثّ بطولة كأس آسيا - الإمارات 2019™. وشهد متوسط المشاهدة لكل مباراة طوال بطولة كأس آسيا قطر 2023™ارتفاعاً كبيراً، حيث وصل إلى 15.8 مليون مقارنة بـ 7 ملايين خلال التغطية الخاصة بنسخة عام 2019.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بنجاحنا في نقل منافسات كأس آسيا قطر 2023™ لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجاوزت هذه البطولة في جوهرها مفهوم كرة القدم لتحتفي بالتنوع الثقافي والتميز الرياضي وروح المنافسة والعزيمة. ونتطلع إلى مواصلة بث أفضل الفعاليات الرياضية العالمية لمشاهدينا، والحرص على مشاركة جميع تفاصيل المنافسات لحظةً بلحظة".
وبثت قنوات beIN SPORTS جميع مباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة في 21 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغتين العربية والإنجليزية، مع تقديم تغطية يومية مباشرة لأكثر من 16 ساعة عبر أربع قنوات، بما في ذلك ثلاث قنوات مخصصة للبطولة تحت مسمى beIN ASIAN CUP. وشارك في التغطية الإعلامية أكثر من 30 من أبرز المعلقين والمحللين ومقدمي البرامج على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى 17 مراسلاً ميدانياً. كما شملت التغطية استوديوهات تحليلية قبل المباريات وبعدها، بالإضافة إلى جلسات تدريب الفرق، والمعسكرات التدريبية، والمؤتمرات الصحفية للمباريات، والأخبار العاجلة، وردود فعل المشجعين.
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