شركة الأعمال التجارية تتعاون مع WebEngage لتزويد عملائها بتجارب مخصصة ومميزة

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- Your Wordsmiths)
الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والوكيل لعلامات ماتلان ومينيسو وسوبر دراي وبالابالا الشهيرة عالمياً في منطقة دول الخليج ومناطق شرق المتوسط تتعاون مع WebEngage بهدف توفير تجارب مخصصة ومميزة لعملائها
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 21 فبراير: أعلنت شركة الأعمال التجارية للأزياء، ذراع تجارة التجزئة التابع لشركة الأعمال التجارية والوكيل لمجموعة من أشهر العلامات التجارية العالمية مثل ماتلان ومينيسو وسوبر دراي وبالابالا في منطقة دول الخليجج ومناطق شرق المتوسط، عن تعاونها مع WebEngage، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التسويق، بهدف تزويد قاعدتها الواسعة من العملاء بتجارب مخصصة ومميزة.
ويسهم التعاون في تعزيز إمكانات شركة الأعمال التجارية للأزياء على تكوين فهم أكبر لمتطلبات عملائها، وإجراء حوارات قيمة ومحددة ومخصصة معهم عبر القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية، وذلك بالاستفادة من حلول تكنولوجيا التسويق من WebEngage الحائزة على جوائز مرموقة والمدعومة بمنصة بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي، والتي تنتظر الشركة الحصول على براءة اختراع لها. وتتمتع الشركة الرائدة في عالم الأزياء بحضورٍ قوي في مجال تجارة التجزئة متعددة القنوات، بما في ذلك العديد من منافذ البيع في مختلف أنحاء المنطقة وبي فاب، موقع التجارة الإلكتروني الشهير التابع لها، مما يوفر فرصة مثالية لنشر حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتعزيز نتائج تجارة التجزئة التي تركز على العملاء.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هاسيت هاكاد، المدير العام في شركة الأعمال التجارية للأزياء: "بوصفنا إحدى أكبر شركات الاستثمار في منطقة الخليج، نتولى تمثيل مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية. ويتمحور هدفنا حول توفير تجارب مميزة ومتسقة تلبي مختلف تطلعات عملائنا عند تواصلهم مع علامتنا في أي زمان ومكان. ويسهم تعاوننا مع WebEngage في تعزيز قدرتنا على تكوين فهم أكبر لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بأسلوب أكثر تخصيصاً، نظراً للخبرة الواسعة التي تتمتع بها، حيث نجحت في إحداث تحول كبير في التسويق القائم على الحفاظ على العملاء لدى العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء والتجزئة في المنطقة".
وتعتزم شركة الأعمال التجارية للأزياء دمج نظام تشغيل الحفاظ على العملاء الخاص بشركة WebEngage في منظومة المكتب الإداري ومنصة الولاء وبحيرة البيانات وقناة التجارة الإلكترونية، مما يساعد على بناء حسابات عملاء موحدة. وتوفر المنظومة المتكاملة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المساعدة لفرق التسويق ومديري المنتجات لمختلف العلامات التجارية، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة العملاء بجميع أشكالها، بما في ذلك الرسائل النصية والهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية والوسائط الرقمية ووسائل الإعلام المدفوعة وتطبيق واتساب والبريد الإلكتروني والمتاجر التقليدية. وتقدم الشركة تجارب متخصصة متعددة القنوات، بالاستناد إلى سلوكيات المتسوقين وعمليات الشراء التي يقومون بها وأنماط حياتهم والتسويق القائم على بيانات نوايا المشترين.
ويستند التعاون بين الشركتين لتقديم تجارب مخصصة إلى توجهات المستهلكين الأوسع في قطاع بيع الأزياء بالتجزئة في المنطقة. وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة أوليفر وايمان أن تطلعات العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي تجاه التجارب المخصصة أعلى بنسبة 30% من نظرائهم على مستوى العالم، كما يستخدم 87% منهم القنوات الإلكترونية وغير الإلكترونية للتسوق. ومن خلال تعزيز عمليات تخصيص التجارب متعددة القنوات، تطمح شركة الأعمال التجارية للأزياء إلى الارتقاء بمستوى تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب ترسيخ مكانتها كشركة رائدة للبيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق شرق المتوسط.
ومن جانبه، قال هيتارث باتيل، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير الإداري لشركة WebEngage في الإمارات: "يسرنا التعاون مع شركة الأعمال التجارية، حيث أدت منذ تأسيسها دوراً محورياً في دعم جهود التحول الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. ونعتزم نشر أحدث ابتكاراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ودمجها بسلاسة مع جميع أنظمة الشركة لتمكين فرق التسوق فيها من إجراء عمليات تفاعل شخصية مع العملاء. كما سيعمل فريق الخدمات المُدارة للأعمال الإقليمية لدينا على ضمان مضاعفة قيمة بيانات عملاء شركة الأعمال التجارية، وتحسين الانطباعات بعد إتمام عمليات التسوق، إلى جانب تعزيز مستويات القيمة الدائمة للعميل".
لمحة حول شركة الأعمال التجارية للأزياء
الأعمال التجارية للأزياء هي شركة تجارة الأزياء بالتجزئة التابعة لشركة الأعمال التجارية التي تحظى بمكانة رائدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بفضل خبرتها الواسعة في إنشاء وإدارة مجموعة مرموقة من مراكز التسوق والوجهات الترفيهية والعقارات والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة.
وتأسست الأعمال التجارية للأزياء في عام 2000 بهدف إثراء تجارب العملاء في منطقة الشرق الأوسط بأحدث التوجهات العالمية في مجال الأزياء. ولتحقيق هذا الهدف، سارعت الشركة إلى تحديد أكثر العلامات التجارية التي تحظى بإقبال كبير في أسواق الشرق الأوسط. ونجحت خلال فترة زمنية قصيرة في الحصول على حقوق الامتياز لعدد من العلامات التجارية الرائدة، بما في ذلك الملابس الفاخرة والأدوات المنزلية والأحذية.
وتتمتع الشركة بمسيرة نجاح طويلة، مدفوعة بخبرتها في تحديد أحدث التوجهات العالمية التي تتوافق مع مختلف أذواق وأنماط عملاء التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قدرتها على ضمان توفير جميع مقومات الازدهار للعلامات التجارية العالمية المنضوية ضمن محفظتها، سواء من حيث بناء العلامة التجارية أو زيادة نسبة المبيعات.
وتتمتع الشركة اليوم بحضورٍ قوي في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شرق المتوسط، وتواصل نموها السريع من خلال تعزيز محفظتها بمزيدٍ من العلامات التجارية.
لمحة حول WebEngage
تتصدّر WebEngage جميع نتائج تقييم المنصات من حيث سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات، وتستفيد من حلول المنصة أكثر من 800 علامة تجارية في أسواق الهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وتتمثل مهمة الشركة بتسهيل عملية الحفاظ على العملاء لجميع الشركات من خلال منصةٍ فعّالة لجمع وتحليل بيانات العملاء وتقسيمها إلى فئات محددة، مما يتيح لهم أفضل أداة لبناء تجارب العملاء من خلال أساليب التحفيز المؤتمتة وإعداد الحملات في مختلف القنوات. ويتمثّل القسم الثالث من المنصة بمحرّك خاص بتقديم توصيات حول المنتجات، يعتمد على جميع البيانات الموجودة في النظام مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، للارتقاء بجميع قنوات الخدمات بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيقات الجهاز المحمول وتوفر هذه الميّزة دعماً هائلاً للمسوّقين في تلبية توقعات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم، وهو ما تبرع به شركتا نتفليكس وأمازون في جميع أنحاء العالم. ويتنوّع عمل الشركة بين قطاعات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الغذائية، ووسائط النشر والإعلام، والألعاب، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والرعاية الصحية، والتجزئة عبر الإنترنت. وتضم قائمة العملاء الرئيسيين علامات تجارية مرموقة مثل ايكيا، ومتاجر اكسترا، ومنصة هناك، وVezeeta، وتابيات، ويونيليفر، ولوريال، وباجاج أوتو، ويون أكاديمي، ومينترا، وبلورال سايت، وبيبر فراي، وجانجلي جيمز، وإتش تي ميديا، وفيرست كراي، وجو آي بيبو وغيرها الكثير.
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