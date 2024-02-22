وندرفل بيستاشوز تتعاون مع مجموعة الدوري ومقرها الإمارات لتعزيز قدراتها في معالجة الفستق لمنطقة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 فبراير 2024: قامت شركة وندرفل بيستاشوز، وهي أكبر شركة في العالم لزراعة ومعالجة فستق كاليفورنيا، بتعيين مجموعة الدوري التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها كشريك رسمي في تصنيع فستق وندرفل بستاشوز في الشرق الأوسط. سيتيح التعاون بين الشركتين إلى تحقيق مجموعة من الفوائد التجارية، إضافةَ إلى تعزيز التوافر الإقليمي للفستق بجودة عالية، حيث يعد الفستق بديل طبيعي ومغذي وغني بالبروتين للوجبات الخفيفة الأقل صحية.
تلتزم شركة وندرفل بيستاشوز بتقديم منتجات صحية عالية الجودة تساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات أفضل، وتعد شركة الدوري شركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية في المنطقة منذ تأسيسها عام 1979، حيث تمتلك وتشغل مصنع آلي حديث في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى امتلاكها مجموعة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة.
ستساهم الشراكة الجديدة بتقصير فترات الشحن، وخفض تكاليف تمويل الشركاء، وخفض الرسوم الجمركية وتخفيف المخاطر التنظيمية مع تحسين نضارة المنتج وجودته، وتوسيع التوزيع والوصول عبر أسواق وقنوات جديدة.
وبهذه المناسبة قال مايكل هوهمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة وندرفل بيستاشوز: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة الدوري كشريك رسمي لشركة وندرفل بيستاشوز في الشرق الأوسط لمعالجة المنتجات على المستوى الإقليمي، حيث سيساهم الموقع الاستراتيجي لشريكنا الرسمي بشكل كبير في خططنا التوسعية في المنطقة، الأمر الذي يعزز مكانة فستق وندرفل بستاشوز كخيار مفضل للمستهلكين ويسمح لنا بتطوير المنتجات بشكل أفضل بما في ذلك تخصيص العبوات لعملائنا".
من جانبه صرح ياسر الدوري، رئيس قطاع التصنيع في مجموعة الدوري على هذه الشراكة التي تحمل العديد من الفوائد للمستهلكين والموزعين وتجار التجزئة: " "نحن سعداء أيضًا بشراكتنا مع شركة وندرفل بيستاشوز، حيث ستكمل قدراتنا العالية في مجال التصنيع والتوزيع هذا التعاون الاستراتيجي بشكل مثالي، مما يمكّننا بدوره من رفع مستوى جودة المنتجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط للمستهلكين".
بالنسبة للموزعين، فإن معالجة المنتج في مصنع مجموعة الدوري بدبي سيؤدي إلى تقليل أوقات الشحن من أربعة أشهر إلى 60 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب، وفي الوقت نفسه سيتم تخفيض أيام المخزون من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، وإطالة فترة صلاحية فستق وندرفل بيستاشوز من 14 شهرًا إلى 16 شهرًا على الأقل.
يعد فستق وندرفل بيستاشوز مصدرًا طبيعيًا للبروتين، الأمر الذي يجعله وجبة صحية لتعزيز مستويات الطاقة عند الشعور بالجوع، كما أنه غني بالفيتامينات B1 وB6 والبوتاسيوم والألياف والبروتين. وتحتوي المكسرات على مجموعة من الفوائد الصحية، حيث تساهم في الأداء الطبيعي للقلب والجهاز العصبي والمناعي، والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، والحفاظ على كتلة العضلات ونموها.
وأضاف هوهمان قائلاً: "نتطلع بشدة إلى تقديم هذه الوجبة الخفيفة اللذيذة والمغذية والصحية لأعداد متزايدة من المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة".
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