استقالة المهندس مزيد بن ناصر الحربي من stc الكويت بعد خمس سنوات من الانجازات و التحديات

(MENAFN
- Morimak) اعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن استقالة المهندس مزيد بن ناصر الحربي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وذلك بعد مضي 5 سنوات من تسلمه قيادة الادارة التنفيذية ل stc الكويت. و كان الحربي قد تقدم باستقالته الى مجلس ادارة الشركة خلال اجتماع مجلس الادارة الذي عقد في يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024 حيث تم قبولها رسميا من مجلس الادارة و الافصاح عنها في بورصة الكويت. و سوف يتولى السيد / معتز بن عبدالله الضراب مهام الرئيس التنفيذي.
وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمود أحمد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: بان الحربي لعب دوراً رئيسياً منذ تسلمه دفة قيادة الادارة التنفيذية لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2019، ببناء استراتيجية متميزة ساهمت في عملية تحول الشركة من شركة خدمات اتصالات تقليدية إلى التوسع في مجال حلول الأعمال والرقمنة وذلك عبر نجاحه في تنفيذ عملية استحواذ stc على كل من شركة كواليتي نت خلال عام 2019 وشركة البوابة الإلكترونية القابضة خلال عام 2022، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة. كما قاد الحربي عملية تحويل و اطلاق العلامة التجارية من «VIVA» إلى «stc» لتصبح ضمن علامة تجارية موحدة لشركات المجموعة في كل من الكويت والسعودية والبحرين.
وحققت stc نتائج مالية قوية خلال السنوات القليلة التي تولى فيها الحربي قيادة الادارة التنفيذية من خلال تسخير قدراتها التقنية والبشرية لتتماشى مع تطلعات وطموحات عملاء ومساهمي الشركة بالاضافة الى التوسع في نموذج أعمال الشركة وحرصها على التركيز على قطاع الأعمال من خلال تطوير خدماتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتكاملة للشركات في شتى المجالات والذي كان له الأثر الأكبر في مضي stc لتحقيق هذا النجاح. و ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 22% منذ تولي الحربي منصبه كرئيس تنفيذي للشركة على الرغم من التحديات و الصعوبات في السوق الكويتي و في نهاية عام 2023 حققت stc أعلى مستوى من الإيرادات منذ التأسيس، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 351.4 مليون دينار كويتي.
و كانت استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc ، بدعم و قيادة المهندس مزيد بن ناصر الحربي، ونفذتها على مدى السنوات القليلة الماضية عاملاً رئيسياً من عوامل النجاح والاستدامة التي ساعدت الشركة في إسهاماتها العديدة في الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك تلعب stc دوراً كبيراً في علاقاتها مع المستثمرين والمجتمع الاستثماري والذي يعزز من مفهوم وقيم الشركة لاتباع أعلى معايير الشفافية باعتماد أسس مهنية توازي أفضل المماراسات العالمية في عملية التواصل مع مساهميها والتي تكللت باطلاق stc خلال عام 2019 تقنية 5G الاحدث عالميا وذلك حصرياَ لأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، لتقدم التجربة الاحدث من شبكات الجيل الخامس 5Gإلى عملاؤها وبمستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية الاوسع في سبيل إثراء تجربتهم وتحسين أنماط الحياة لعملائها الكرام.
وأضاف السيد رئيس مجلس الإدارة: انه خلال الازمة الغير المسبوقة التي شهدتها معظم القطاعات في الكويت وجميع أنحاء العالم في عام 2020 بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تحول جذري في نوعية الخدمات واستراتيجية الاعمال الحالية والمستقبلية نظرا للانتشار السريع لكوفيد - 19 و فرض القيود على الحركة والذي أثر بشكل سلبي على معظم الأعمال التجارية والاقتصادية، تمكنت stc بقيادة الحربي من التعامل مع الازمة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص وتبني مبادرات جديدة بحسب ما فرضته الجائحة والتدابير الوطنية لمكافحة تفشي الفيروس. كما حرصت stc على حماية مركزها المالي وحقوق مساهميها من خلال إدارة التدفقات النقدية ومراقبة عمليات التحصيل بشكل مكثف، بالتزامن مع تفعيل خطة تقليص المصاريف لدعم هوامش الربحية.
واشار السيد رئيس مجلس الإدارة: بأن stc واصلت تحت قيادة الحربي إنجازاتها من خلال تطبيق استراتيجيتها المؤسسية وعملية التوسع الاستراتيجي في عملياتها التشغيلية التي قامت بها على مدار الأعوام السابقة، حيث تمكنت من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، والتي عكست حرص الشركة على تعزيز قدراتها الداخلية والتوسع في نموذج أعمالها لتقديم خدمات مميزة من حيث التصميم والكفاءة إلى جانب دفع عملية التحول الرقمي، مرتكزةً بذلك على شبكتها الأكثر تطوراً لتقديم باقة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المختلفة لقطاعي الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى خبرات شركاتها التابعة المختصة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات وتزويد قطاع الأعمال بالحلول الشاملة المبتكرة ذات الجودة العالية، ومع التطلعات والرؤية الاستراتيجية للادارة التنفيذية في الشركة بقيادة الحربي، حققت stc العديد من الإنجازات، وقدمت مفاهيم جديدة إلى السوق، وعززت دورها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت و تكلل ذلك بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في المنطقة تقديرا لمبادراتها و استثمارتها الذكية.
وفي بداية عام 2022 صنعت stc الحدث، حيث اعتمدت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع، و ففي العام نفسه تصدرت stc قطاع الاتصالات في دولة الكويت لحجم الايرادات بحصة سوقية وصلت الى 39.8 % خلال الربع الثالث من 2022 للمرة الاولى منذ تأسيس الشركة.
وفي نهاية عام 2022 تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي على تخصيص أرض في مدينة الكويت لبناء المقر الاداري و الرئيسي لشركة الاتصالات الكويتية stc بعد جهود حثيثة من مجلس الادارة و الادارة التنفيذية بقيادة مزيد بن ناصر الحربي انطلاقا من رؤية الشركة الاستراتيجية في المساهمة في دفع عجلة النمو بالاضافة الى عملية البناء والتطوير في الكويت تماشيا مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة من رؤية 2035. و بدأت الشركة فعليا في وضع خطط تنفيذية و التنسيق مع الجهات المعنية لبناء المقر الرئيسي حيث أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في توفير المصاريف التشغيلية والإدارية الحالية والمستقبلية مما سيعود بالأثر الإيجابي على أعمال الشركة واستقرارها.
ومن الإنجازات الأخرى، الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITRA) لإطلاق أول ترخيص لمشغل شبكة افتراضية للهاتف النقال (MVNO) في الكويت بالشراكة مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا. فمن خلال هذا الترخيص تمكنت فيرجن موبايل الكويت من العمل في السوق الكويتي باستخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية لشركة stc، بصفتها المزود لتلك الخدمة للمشغل الافتراضي فيرجن موبايل الكويت، والذي من شأنه تقديم باقات الدفع المسبق للمستهلكين، مما يجعلها أول شركة تقدم خدمة اتصالات رقمية بالكامل في البلاد.
و ختاما جاءت ترقية stc إلى السوق الأول خلال عام 2024، و الذي يعتبر من أفضل الأسواق في بورصة الكويت، لتعكس توجهنا الاستراتيجي على مدى السنوات الماضية نحو ريادة السوق من خلال تعزيز ثقة المجتمع الاستثماري في نموذج أعمالنا التشغيلية القوي والمرن إلى جانب ثقتهم باستراتيجية الشركة المؤسسية، بالإضافة إلى مركزنا المالي القوي، والذي يدل على مكانة stc كشركة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أن ترقية stc الى السوق الأول في بورصة الكويت يدل على متانة الوضع المالي، والمواكبة الدائمة للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت و هيئة اسواق المال وثقة المساهمين والمستثمرين بالسهم.
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