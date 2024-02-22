في يوم الحب، بلومنج تكشف عن مجموعة "سيكرت روم" الحابسة للأنفاس

(MENAFN
- Global Advertising) أعلنت بلومنج، العلامة السعودية الفخورة والمتخصّصة في اللانجري والملابس النسائية المريحة والأنيقة، عن إطلاق مجموعتها الجديدة والمنتظرة بعنوان سيكرت روم، في حفلٍ مميز أقيم في الثالث عشر من فبراير في فندق كراون بلازا® الرياض المنهل في أجواء آسرةٍ احتفالاً بيوم الحب.
وتقدّم مجموعة سيكرت روم، بابتكاراتها المختارة لهذه المناسبة، تجربةً فريدةً، شخصيةً ومصمّمةً لتتماشى مع القيم الأساسية ببلومنج. فمن توطيد العلاقات الزوجية الناجحة، وإذكاء الحب، وتعزيز التواصل البنّاء، إلى اكتشاف كلّ ما هو جديد، تمثّل هذه المجموعة رحلةً حصريةً تمّ تخيّلها خصيصاً لتعزيز الرابط بين الأزواج، ليس فقط في يوم الحب بل في مشوار حياتهم المشتركة معاً. وقد شارك في المناسبة كبار الشخصيات من عملاء بلومنج، وممثلون عن وسائل الإعلام وعدد من المؤثّرات المحبوبات، اجتمعوا معاً لاكتشاف عالم سيكرت روم الزاخر بالغموض.
وقدّمت الرئيسة التنفيذية لبلومنج، مي قاننجي، بعض الإضاءات على المجموعة وما ترمز إليه من خلال تصاميمها التي تحمل توقيع مصمّمين سعوديين من أصحاب المواهب، وقالت قاننجي: "تسعى مجموعة سيكرت روم لتكون رفيقة للمرأة، ومعها "في كلّ لحظة." وهي تؤكّد على التزام بلومنج بمرافقة المرأة في كافة مراحل مشوارها، بما في ذلك اللحظات الحميمة". ومما لا شك فيه أنّ مجموعة سيكرت روم قد سُميت بهذا الاسم (الغرفة السرية) للإشارة تحديداً إلى تلك الأوقات الخاصة والحميمة في حياة المرأة، فتثير إحساساً بالغموض، والحميمية والجاذبية، وتدعو النساء لاكتشاف عمق مشاعرهن.
وقد تخلّل حفل إطلاق المجموعة نشاط استمتع من خلاله الحضور بتجربة مميزة عبر أربع غرف مصممة خصيصاً للتسلية، والاستمتاع واكتشاف أسرار الزواج السعيد. فقدّمت كل غرفة رحلة حسية مختلفة أتاحت للضيوف اكتشاف الحواس الخمس وتأمل القطع المميزة لمجموعة سيكرت روم.
وفي هذا الإطار، تحدثت قاننجي بحماسة عن إطلاق المجموعة الجديدة، فقالت: "لا تقتصر مجموعة سيكرت روم على تقديم قطع جميلة من اللانجري فحسب، بل هي وسيلة لصنع لحظات لا تنسى وعلاقات ذات مغزى. فنحن في بلومنج نؤمن أن مجموعتنا يمكن أن تشكل جزءاً هاماً من رحلة كل امرأة، لا سيما في تلك اللحظات الحميمة التي تجعل الزواج سعيداً."
مجموعة سيكرت روم متاحة اليوم للتسوق، وتدعو بلومنج من خلالها عميلاتها لاكتشاف جوانب جديدة من شخصياتهن.
أقيم حفل إطلاق المجموعة بالشراكة مع فندق كراون بلازا الرياض المنهل. وقد شكّلت قاعة الجوهرة المميزة بتجهيزاتها العصرية والتي برزت كأفضل القاعات المطلوبة لإقامة المؤتمرات، والاجتماعات، والمناسبات، والأعراس الفخمة خلفيةً آسرةً لهذه الأمسية الفاتنة بأجوائها الدافئة التي لا تُنسى.
نبذة عن بلومنج:
تأسست بلومنج كعلامة لانجري تجارية للبيع بالتجزئة تعود لشركة نما العربية للألبسة التي أنشأتها عام 1965 عائلة النهدي المعروفة بالمملكة العربية السعودية باستثماراتها الناجحة في مروحةٍ واسعةٍ من الصناعات من العناية الشخصية إلى الألبسة وصناعة المأكولات والمشروبات، من بين جملة صناعاتٍ أخرى. وعرفت علامة بلومنج نجاحاً واسعاً وصل إلى 36 متجراً في المملكة، رغم أنّها تأسست فقط عام 2016 لكنّها سرعان ما أصبحت العلامة الرائدة في مجالها.
تلبّي بلومنج احتياجات المرأة في حياتها اليومية فتمنحها الثقة والراحة بشكل ملابس ذات جودة عالية من اللانجري، والملابس الداخلية، وملابس المنزل بالإضافة إلى ملابس الرياضة، وشراشف الصلاة، وأزياء الحمل، مروراً باحتياجات العروس والأكسسوارات.
تهدف بلومنج لتقديم الأفضل من حيث الراحة والجودة من خلال استخدام أقمشة مصنوعة بعناية من قطن الرايون والفيسكوز وغيرها من الخامات الناعمة والطبيعية، وهي من تصميم كبار المصمّمين في السعودية الضليعين باحتياجات السوق وما يرغب به العملاء.
ولأنّ رضا العملاء من أولويات بلومنج، نحن ملتزمون بقيمنا ونسعى لكي تشعر كلّ امرأة بالنعومة والراحة والأناقة.
وبلومنج موجّهة للنساء من كلّ الأعمار، العازبات منهنّ والمتزوّجات، ومن العروس إلى الأم الجديدة وطبعاً الفتيات في سنّ المراهقة أيضاً يجدن الملابس التي يحتجنها في رحلتهنّ للبلوغ. كما أنّ بلومنج هي الوجهة المثالية لمن يبحث عن الهدايا للمرأة في جميع المناسبات.
وفي وقتٍ تشكّل فيه بلومنج وجهةً نسائيةً إذ تشكّل النساء 75% من العملاء، لكنّ النسبة المتبقية هي من الرجال الذين يزورون بلومنج انطلاقاً من الرغبة في إسعاد من يحبون.
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