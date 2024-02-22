كشف مركز الفلك الدولي عن سقوط قمر صناعي أوروبي شمال المحيط الهادي، وذلك حسبما أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه «بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش زائد ناقص دقيقة واحدة، وذلك في شمال المحيط الهادي»، مرفقاً خريطة توضح موقع السقوط.

كان مركز الفلك الدولي قد أكد، في وقت سابق، أنه من المتوقع سقوط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) على الأرض، موضحاً أن توقع موعد ومكان سقوط القمر الصناعي يشوبه مقدار كبير من عدم الدقة واختلاف بين الجهات التي تحسب ذلك.