النفط يتمسك بمكاسب الجلسة السابقة وسط مؤشرات على نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.08 دولارا للبرميل لشهر أقرب استحقاق. وبحلول الساعة 01.50 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتا إلى 77.45 دولارا للبرميل.

وزاد خام برنت تسليم أبريل 14 سنتا إلى 83.17 دولارا للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولارا للبرميل.

وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب".

وارتفعت أسعار النفط بواحد في المئة أمس الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.





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