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إكس بنج الصينية للسيارات الكهربائية تقيم شراكة استراتيجية مع علي وأولاده الإماراتية

2/22/2024 12:18:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة إكس بنج الصينية اليوم الخميس إنها أقامت شراكة استراتيجية مع مجموعة علي وأولاده، ومقرها الإمارات، في وقت تعمل فيه شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية على تعزيز توسعها في الخارج.

ويضيف هذا الإعلان إلى شراكات إكس بنج مع شركات محلية في أسواق مصر وأذربيجان والأردن ولبنان.

وقالت الشركة في بيان على حسابها على وي تشات إنها ستطرح نماذج متعددة للبيع وسيتم تسليمها إلى خمس دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من الربع الثاني.


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