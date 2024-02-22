ساعدته في واجباته المدرسية عندما كان طفلاً .. فكيف كافأها بعد التخرج؟

أصيبت امرأة معاقة بصدمة عندما تلقت رسالة من رجل كانت تساعده ذات يوم في المدرسة عندما كانا صغاراً، ونشرت الشابة على تطبيق reddit أن الشاب يريد شراء منزل وسيارة لها امتناناً وعرفاناً على مساعدته في أداء واجباته المدرسية.

وكتبت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي تعاني من اضطراب عصبي يسمى الشلل الدماغي، عن أيامها في المدرسة، معترفة بأنها كانت ضحية دائمة للتنمر، وفي أحد الأيام، عندما اضطرت إلى التعامل مع زملاء جدد في الفصل، أصبح التنمر أسوأ عندها تدخل أحد الزملاء ودافع عنها، وفقا لموقع news9live.

قالت: وهكذا بدأت علاقتنا، توقف التنمر، وأصبحت أقوم بواجباته المدرسية كل يوم، لم نتحدث عن ذلك أبدا، وظللنا على هذا الحال لمدة 3 سنوات تقريبًا، وارتفعت درجاته. لقد كنت ممتنًة لأنني أستطيع أن أعيش في سلام مع زملائي في المدرسة، ومرت الأيام وتخرجنا ولم نتحدث، ولم أره مرة أخرى.

وبعد عدة سنوات، ومؤخرًا، تلقت الشابة رسالة على إنستغرام، ولدهشتها كان هو نفس الصبي. "قال إنه يتذكرني دائمًا لأنني ساعدته في الوصول إلى ما هو عليه الآن. قالت الشابة إنه يريد أن يرد الجميل، ويريد شراء منزل وسيارة لي، لأنه يعلم مدى صعوبة أن تكون معاقًا، وعلى المرأة، في بلدي على وجه التحديد".

إلا أن الشابة رفضت العرض بلطف، وبعد فترة وجيزة، تلقت مكالمة غير متوقعة من مركز طبي مشهور وذي تكاليف عالية، أبلغوها أن شخصًا ما دفع تكاليف علاجها لمدة ثلاث سنوات.

عند مشاركة قصتها على موقع التواصل الاجتماعي شجعها المتابعون على قبول عرض الرجل، وأخبرها آخرون أن تأخذ العلاج إن لم يكن المنزل.

وقال أحد المتابعين "إنه لا يمنحك منزلاً وسيارة فقط، بل يمنحك الحرية". وأضاف آخر: "ربما لم يكن الأمر شيئًا بالنسبة لك، لكنه كان يعني له الشيء الكثير". وقال آخر: هذه لفتة لطيفة يجب أن تأخذيها وتشكريه.



