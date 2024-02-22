القيادة الوسطى الأميركية: استهدفنا صواريخ كروز تابعة للحوثيين

القيادة الوسطى الأميركية: استهدفنا صواريخ كروز تابعة للحوثيين
التاريخ
2/22/2024 12:06:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إننا نفذنا أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة.
وأضافت "قواتنا حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين."
ونوهت أن قوتهم أسقطت مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس.
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