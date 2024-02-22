Thursday, 22 February 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة الوسطى الأميركية: استهدفنا صواريخ كروز تابعة للحوثيين

2/22/2024 12:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إننا نفذنا أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة.


وأضافت "قواتنا حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين."


ونوهت أن قوتهم أسقطت مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس.


MENAFN22022024000208011052ID1107883576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث