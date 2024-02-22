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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

2/22/2024 12:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-4) درجات مئوية؛ الأجواء مشمسة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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