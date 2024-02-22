واشنطن ترفض إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون ضمانات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبرت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية مساء الأربعاء عن رفضها إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.



وبحسب واشنطن تايمز، تدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.



وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن كان لها رأي مغاير .



وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك "لا يجب أن تخلص المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانونا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".



وأضاف أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".



وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في 7 تشرين الأول الماضي.

